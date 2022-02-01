В Думе заговорили о важном решении, касающимся пенсий россиян

В Думе заговорили о важном решении, касающимся пенсий россиян
Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

В Государственной Думе приняли решение, которое способно сделать жизни пенсионеров куда лучше.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думе приняли решение, которое имеет отношение практически ко всем пенсионерам. Имеется в виду индексация пенсий для неработающих пенсионеров.

Напомним, что в январе депутаты приняли закон, согласно которому будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров выше уровня инфляции, то есть на 8,6%.

Парламентарий добавил, что закон имеет обратную силу. Проиндексированные пенсии начнут выдавать уже в феврале, а доиндексацию за январь граждане получат дополнительной выплатой.

По словам Володина, вскоре начнется обсуждение индексации пенсий военных пенсионеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что февраль вступает в свои права с новыми правилами и сюрпризами для россиян.

Госдума индексация пенсии пенсионеры


 

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