В Думе заговорили о важном решении, касающимся пенсий россиян

В Государственной Думе приняли решение, которое способно сделать жизни пенсионеров куда лучше.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думе приняли решение, которое имеет отношение практически ко всем пенсионерам. Имеется в виду индексация пенсий для неработающих пенсионеров.

Напомним, что в январе депутаты приняли закон, согласно которому будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров выше уровня инфляции, то есть на 8,6%.

Парламентарий добавил, что закон имеет обратную силу. Проиндексированные пенсии начнут выдавать уже в феврале, а доиндексацию за январь граждане получат дополнительной выплатой.

По словам Володина, вскоре начнется обсуждение индексации пенсий военных пенсионеров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что февраль вступает в свои права с новыми правилами и сюрпризами для россиян.