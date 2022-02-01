Счетная палата предложила выплачивать часть маткапитала деньгами

Счетная палата предложила выплачивать часть маткапитала деньгами
Остатки средств накопились на счетах из-за ежегодной индексации маткапитала с 1 января. Фото: pixabay

Неиспользованные остатки материнского капитала на общую сумму 4,7 миллиарда рублей скопились на счетах почти у 1 миллиона россиян. Счетная палата предложила выплатить эти суммы гражданам.

«Мы столкнулись с тем, о чем не знали ни мы, ни мамы, получающие маткапитал. Когда мы проверили лицевые счета, оказалось, что почти у 1 млн граждан остались неиспользованные остатки материнского капитала на общую сумму 4,7 млрд рублей» – сообщил аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин в беседе с ТАСС.

Аудитор пояснил, что остатки средств накопились на счетах из-за ежегодной индексации маткапитала с 1 января: если заявление на маткапитал было написано в декабре, то решение по нему принималось уже в январе, когда сумма была проиндексирована. При этом Пенсионный фонд обязан перечислить россиянам сумму, указанную в заявлении.

Штогрин отметил, что ПФР продолжает использовать средства для администрирования этих счетов.

Счетная палата же предлагает разово выплатить эти остатки гражданам деньгами и в дальнейшем сразу перечислять излишки. Планируется, что решение реализуют в 2023 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что материнский капитал и социальные пособия увеличили на 8,4% с 1 февраля.

индексация материнский капитал счетная палата


 

Новости партнеров
Федосеева-Шукшина объяснилась: что вынудило звезду переехать в пансионат и сбежать из него
Федосеева-Шукшина объяснилась: что вынудило звезду переехать в пансионат и сбежать из него
Беглов объяснил рост цен на транспорт для студентов оттоком туристов
Беглов объяснил рост цен на транспорт для студентов оттоком туристов
Путин не встретился с Бегловым во время поездки в Петербург
Путин не встретился с Бегловым во время поездки в Петербург
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Счетная палата предложила выплачивать часть маткапитала деньгами
Пульмонолог рассказал об особенном кашле при «омикроне»
Дума хочет разрешить россиянам не платить кредит, если не хватает денег
В Думе заговорили о важном решении, касающимся пенсий россиян
Миллиардер Вексельберг призвал государство контролировать ...
На грани развода: в Невском районе мужчина стрелял по супруге
В Роспотребнадзоре ожидают пика заболеваемости COVID-19 в середине февраля
Заболеваемость детей COVID выросла в Петербурге за неделю более чем на 210%