Материнский капитал и социальные пособия увеличили на 8,4% с 1 февраля

Материнский капитал и социальные пособия увеличили на 8,4% с 1 февраля
Размер материнского капитала на первого ребенка после индексации составит 524,5 тысячи рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России с 1 февраля на 8,4% проиндексировали размер материнского капитала и ряда социальных пособий и выплат.

Как сообщили в Министерстве труда, размер материнского капитала на первого ребенка после индексации составит 524,5 тысячи рублей. На второго ребенка, если первый материнский капитал не получался, семье выплатят 693,1 тысячи рублей. В случае, если семья получила материнский капитал на первенца, материнский капитал на второго ребенка составит 168,6 тысячи рублей.

Выросли детские пособия, которые выплачиваются по линии Фонда социального страхования (ФСС). Теперь размер единовременной выплаты при рождения ребенка составит 20 472,77 рубля. Получить такое пособие может один из родителей или опекун.

Изменения коснулись и минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. Он вырос до 7 677,81 рубля. Максимальный размер этого пособия увеличили до 31 282 рублей.

Социальное пособие на погребение составит 6 964,68 рубля, но его размер нужно уточнять в территориальных органах ФСС.

Средний размер пенсии неработающих россиян после индексации на 8,6% составит 18 984 рубля. Прибавка к страховой пенсии после увеличения выплат составит 1,5 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что некоторые пенсионеры с 1 февраля не получат повышенные пенсии.

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