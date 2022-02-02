Двое полицейских погибли в США при стрельбе на территории колледжа

Два сотрудника полиции скончались в результате стрельбы в США.
Инцидент произошел на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Виргиния, сообщает газета Washington Post.
Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Виргинии во вторник днем.
Погибшие были близкими друзьями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.