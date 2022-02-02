Двое полицейских погибли в США при стрельбе на территории колледжа

Двое полицейских погибли в США при стрельбе на территории колледжа
По факту стрельбы проводится проверка. Фото: pixabay

Два сотрудника полиции скончались в результате стрельбы в США.

Инцидент произошел на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Виргиния, сообщает газета Washington Post.

Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Виргинии во вторник днем.

Погибшие были близкими друзьями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.

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