Двое полицейских погибли в США при стрельбе на территории колледжа

Два сотрудника полиции скончались в результате стрельбы в США.

Инцидент произошел на территории Бриджуотерского колледжа в американском штате Виргиния, сообщает газета Washington Post.

Двое полицейских кампуса были застрелены на территории Бриджуотерского колледжа в Виргинии во вторник днем.

Погибшие были близкими друзьями. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.