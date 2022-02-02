Назван способ, с помощью которого пенсионеры могут получить более 8 тысяч к пенсии

Назван способ, с помощью которого пенсионеры могут получить более 8 тысяч к пенсии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Назван способ, с помощью которого пенсионеры могут получить более 8 тысяч к пенсии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пожилым жителям России рассказали о способе получения доплаты, который связан с воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей или детей-студентов, обучающихся на очной форме.

Прибавку смогут получить оба пожилых супруга. Важным условием для начисления денежных средств ежемесячно является специальные документы, подтверждающие обучения ребенка. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов изданию PRIMPRESS.

При этом факт иждивения для несовершеннолетних детей доказывать не нужно, тут главное, чтобы они жили вместе с пенсионером, отметил Власов. Касательно студентов, то тут в ПФР будет необходимо предоставить справку об обучении на очной форме из учебного заведения.

Размер доплаты будет зависеть от количества детей. В 2022 году за каждого ребенка к пенсии в 2022 году составляет около 2170 рублей. Максимум можно получить прибавку за трех детей, и, таким образом, максимально для двоих супругов доплата может составить 8 667 рублей в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуме приняли решение, которое способно сделать жизни пенсионеров намного лучше.