Специалист разъяснил, в чем разница между «штаммом» и «вариацией» коронавируса

Специалист разъяснил, в чем разница между "штаммом" и "вариацией" коронавируса. Фото: pixabay.com

Специалист разъяснил, в чем разница между "штаммом" и "вариацией" коронавируса. Фото: pixabay.com

Оказывается, большая часть людей путает понятия «штамм» и «вариация» коронавируса. Между ними есть потенциальная разница, отметил специалист.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что неправильное употребление слова «штамм» порождает множество неверных домыслов. Об этом эксперт поговорил с «Лентой.ру».

Эксперт сообщил, что штаммом называется культура микроорганизмов, которая выделена из одного источника. Альтштейн считает, что от каждого человека можно выделить по несколько штаммов.

«У нас в эту эпидемию в принципе можно было получить 380 миллионов штаммов, если бы от каждого человека выделили по штамму», — отметил эксперт.

А вот «дельту» или «омикрон», по мнению вирусолога, правильнее будет назвать вариантами вируса. Он подчеркнул, что это варианты, которые приобрели характерные мутации. При этом мутантами «омикрон» и «дельту» назвать тоже нельзя, так как все вирусы мутанты. Мутация представляет собой сущность существования вируса, у каждого из которых есть изменение в геноме, заключил эксперт.

Подвидами вирусолог назвал вариации вариаций, которые характерны своими мутациями, отсутствующими в исходном варианте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в проявлении симптомов при омикрон-штамме и дельта-штамме у госпитализированного гражданина есть разница.