«Дорожный штиль»: 2 февраля на улицах Петербурга пробки всего в три балла

2 февраля на улицах Петербурга пробки всего в три балла. Фото: "Яндекс.Пробки"

2 февраля на улицах Петербурга пробки всего в три балла. Фото: "Яндекс.Пробки"

Практически в середине недели пробки на улицах Северной столице к 10 часам составили всего три балла. Такая ситуация продержится до 12 часов, но и после этого загруженность дорог увеличится несильно.

С 13 часов и до 15 на дорогах Петербурга пробки вырастут только до 4 баллов, по прогнозам «Яндекс.Пробки», что попадает в желтую зону, но от нормы отходит не намного. Примечательно, что аварий на дорогах почти нет, ведутся работы, и при этом трудности в движении транспорта не наблюдается.

Частично затруднен проезд у Балтийского вокзала, Площади Восстания, по Свердловской набережной. Вокруг «Площади Ленина» движение непростое, но машины не стоят, аналогичная ситуация на проспекте Большевиков. Чуть-чуть сложнее ситуация на Малоохтинском проспекте по направлению к повороту на станцию метро «Новочеркасская».

Работы ведутся в Центральном районе на Литейном проспекте. Также работы по устройств пешеходной галереи ведутся на проспекте Римского-Корсакова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду уборочная техника решила обойти часть синей ветки метрополитена и близлежащие вокруг нее окрестности.