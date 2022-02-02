Петербуржец проехал пару метров на угнанном «Опеле» и попал в ДТП

Вор попытался сбежать с места преступления, но его догнал 32-летний хозяин автомобиля. Фото: pixabay

Вор попытался сбежать с места преступления, но его догнал 32-летний хозяин автомобиля. Фото: pixabay

В центре Петербурга минувшей ночью задержали автоугонщика, который успел проехать на чужой иномарке всего пару метров.

В пресс-службе ГУ МВД по городу сообщили, что все случилось около 2 часов ночи на улице Марата, 65/20. Неизвестный угонщик сел за руль чужого автомобиля «Опель Астра» и попытался на нем скрыться. Однако проехать он смог всего несколько метров, поскольку сразу угодил в ДТП.

Вор попытался сбежать с места преступления, но его догнал 32-летний хозяин автомобиля. Вскоре к месту прибыли сотрудники полиции, которые задержали 30-летнего злоумышленника.

По факту покушения на угон автомобиля без цели хищения возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что осужденный ранее за кражу водитель устроил стрельбу за парковочное место в Петергофе.