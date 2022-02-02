Грабитель, разгромивший ломбард на Петроградке, пойман Росгвардией

Грабитель, разгромивший ломбард на Петроградке, пойман Росгвардией
Грабителя доставили в отдел полиции. Фото: Вневедомственная охрана по Петербургу

На Петроградской стороне сотрудники Росгвардии задержали грабителя ломбарда.

Вневедомственная охрана по Петербургу сообщила, что инцидент произошел сегодня днем на улице Ленина, дом 43. В 14:44 злоумышленник зашел в помещение ломбарда. Рукояткой ножа он разбил стекло витрины и принялся забирать ювелирные украшения.

Грабителя доставили в отдел полиции. Фото: Вневедомственная охрана по Петербургу

Работники ломбарда сразу нажали тревожную кнопку, после чего входные двери были заблокированы. Прибывшим к месту стражам порядка пришлось применить физическую силу и наручники, чтобы задержать буйного грабителя.

Грабителя доставили в отдел полиции. Фото: Вневедомственная охрана по Петербургу

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Задержанного отвезли в отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СК просит наградить росгвардейца, обезвредившего подозреваемого в покушении на убийство в Петербурге.

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