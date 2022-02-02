СК просит наградить росгвардейца, обезвредившего подозреваемого в покушении на убийство в Петербурге

СК просит наградить росгвардейца, обезвредившего подозреваемого в покушении на убийство в Петербурге
СК просит наградить Самира Магомедова. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу

Следственные органы в Петербурге будут ходатайствовать о награждении водителя Росгвардии, который задержал мужчину, пытавшегося зарезать друга.

Об этом сообщили в ГСУ СК по городу. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело о покушении на убийство в отношении 27-летнего мужчины с судимостями за плечами.

Как считает следствие, нетрезвый подозреваемый в парадной дома на Пейзажной улице с целью убийства ударил ножом своего друга. В это время водитель Росгвардии сержант Самир Магомедов находился в гостях в соседней квартире. Услышав звуки борьбы и крики о помощи, он открыл дверь и увидел на полу мужчину с ножевыми ранениями. Росгвардеец пытался помочь пострадавшему, но к нему стал приближаться агрессивный подозреваемый. Тогда Магомедов предупредил мужчину, что откроет огонь, но злоумышленник его проигнорировал. Правоохранитель выстрелил вверх, а после по ногам нападавшего. Медицинская помощь потребовалась как потерпевшему, так и задержанному.

В ближайшее время подозреваемый будет арестован, ему предъявят обвинение.

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу будет ходатайствовать перед Председателем СК России о награждении сержанта Самира Мамедова ведомственной медалью», — сообщили в СК.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель Росгвардии стрельбой обезвредил мужчину, который порезал ножом друга и избил жену.

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