В массовой аварии на Пушкинском шоссе пострадали три человека

Три легковых автомобиля не смогли разъехаться в Красносельском районе Петербурга.

НЕВСКИЕ НОВОСТИ вечером в среду, 2 февраля, сообщают, что в дорожно-транспортном происшествии на Пушкинском шоссе случилось ДТП. К сожалению, есть потерпевшие. Три человека отправились в больницу.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что травмы получили водитель и пассажир Volkswagen, а также владелец Nissan. Детали происшедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга минувшей ночью задержали автоугонщика. Неизвестный угонщик сел за руль чужого автомобиля «Опель Астра» и попытался на нем скрыться. Однако проехать он смог всего несколько метров, поскольку сразу угодил в ДТП.