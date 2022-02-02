В массовой аварии на Пушкинском шоссе пострадали три человека

В массовой аварии на Пушкинском шоссе пострадали три человека
ДТП случилось на Пушкинском шоссе. Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Петербурга"

Три легковых автомобиля не смогли разъехаться в Красносельском районе Петербурга.

НЕВСКИЕ НОВОСТИ вечером в среду, 2 февраля, сообщают, что в дорожно-транспортном происшествии на Пушкинском шоссе случилось ДТП. К сожалению, есть потерпевшие. Три человека отправились в больницу.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пишут, что травмы получили водитель и пассажир Volkswagen, а также владелец Nissan. Детали происшедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга минувшей ночью задержали автоугонщика. Неизвестный угонщик сел за руль чужого автомобиля «Опель Астра» и попытался на нем скрыться. Однако проехать он смог всего несколько метров, поскольку сразу угодил в ДТП.

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