Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом

Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом
Александр Масляков. Фото: Кадр из программы на Первом канале

Российский телеведущий заявил, что из-за того, что заразился новой коронавирусной инфекцией, пропустит начало нового сезона КВН.

Об этом сообщили РИА Новости в среду, 2 февраля.

Телеведущий Александр Масляков сообщил, что заболел COVID-19 и пропустит начало нового сезона КВН

С 1964 года бессменный телеведущий, руководитель и ведущий телепередачи «КВН» ушел на больничный в связи с тем, что подцепил ковид.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский актер Олег Басилашвили болеет новой коронавирусной инфекцией совершенно бессимптомно.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что сын Леонида Куравлева рассказал о состоянии народного артиста РСФСР. На сегодняшний день актер Леонид Куравлев чувствует себя лучше, врачи планируют его перевод из реанимации на следующей неделе.

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