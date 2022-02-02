Две легковушки «разлеглись» на КАД и устроили большую пробку

Дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне кольцевой дороги, рядом с Большим Обуховским мостом.

Авария случилась вечером, в среду, 2 февраля на КАДе. Столкнулись две легковушки. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло на внутренней стороне кольцевой автодороги, недалеко от Большого Обуховского моста.

Данных о потерпевших не представлено. Однако на месте возникла длинная пробка. По словам автора, в какой-то момент затор растянулся на восемь километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое дорожное происшествие собрало пробку на КАД. Это назвали «куча мала из машин».