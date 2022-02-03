Рубль стал самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Рубль стал самой недооцененной валютой по &#171;индексу бигмака&#187;
В аналогичных рейтингах января и июля 2021 года рубль был на предпоследней строчке. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Российская валюта стала самой недооцененной в мире по отношению к доллару. Об этом заявили американские исследователи.

О положении рубля свидетельствует «индекс бигмака». Так, стоимость блюда в Соединенных Штатах на данный момент составляет 5,81 доллара, а вот в России — не превышает 135 рублей (1,77 доллара), сообщил журнал The Economist.

В соответствии с «индексом бигмака», курс рубля должен быть 23,24 руб. за доллар. Авторы исследования сделали вывод, что в настоящий момент валюта РФ недооценена на 70%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что финансист заявил о риске обвала рубля в случае вооруженного конфликта с участием России. При текущей напряженности на геополитическом поле рубль может закрепиться в районе 80 единиц за доллар и более 90 — за евро. Американская валюта может стоить и сто рублей, если нефтяной рынок обвалит новый опасный штамм коронавируса.

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