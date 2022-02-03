«Варварское ограбление»: кот Елисей на Малой Садовой бедствует из-за «человека-паука»

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Кот Елисей на Малой Садовой снова бедствует из-за "человека-паука". Фото: группа "Вконтакте"/"Котизм"

Второго февраля вечером к коту Елисею на Малой Садовой улице нагрянул незваный гость, и пришел он не за удачей, а за денежными сбережениями символа фортуны.

Неизвестный прохожий по стене добрался до кота и забрал мелочь, которую оставляют жители и гости Петербурга. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», у которого в распоряжении оказалась видеозапись «варварского ограбления».

Можно подумать, что прохожий решил представить себя «человеком-пауком», так лихо взбираясь по выступам здания. После ограбления неизвестный не спешил сбегать с места преступления, — еще немного прогулялся у кота и только потом ушел. Возможно, он загадывал желание, думая, что, если монетки не давать котам, а забирать у них, механизм тоже сработает?

Известно, что скульптуры бронзовых котов Елисея и Василисы, по поверьям, помогают исполнять желания и приносят удачу, для чего люди кидают монетки на постамент скульптуры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге открыли скульптуру «Памяти блокадным учителям» в 78-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады.

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