Инспектора ГИБДД, скрутившего оперативницу, на букве закона отправили под арест до апреля

Инспектора ГИБДД, скрутившего оперативницу, на букве закона отправили под арест до апреля
Инспектора ГИБДД, скрутившего оперативницу, на букве закона отправили под арест до апреля. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В четверг, 3 февраля, суд избрал наказание для сотрудника ГИБДД, сломавшему руку сотруднице уголовного розыска. Александр Колесников отправляется под домашний арест до апреля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга Сотруднику ГИБДД Колесникову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Василеостровский районный суд Северной столицы принял решение и заключил обвиняемого под арест вплоть до середины весны. При этом свою вину Колесников не признает. «Фонтанка» поделилась кадрами, где видно, что обвиняемый пришел в суд с вещами. Видимо, он, действительно, заранее готовился к реальному аресту несмотря на уверенность в правоте своих действий. Заседание суда было закрытым для прессы и слушателей, журналистам позволили вернуться на оглашение решения суда.

Еще раньше в паблике «Дорожный инспектор» было опубликовано аудиообращение, где он завил, что считает свои действия правомерными и обоснованными в соответствии с законом «О полиции». Также Колесников заявил, что сожалеет о произошедшем инциденте. По его мнению, плохо, что девушка пострадала. Он отметил, что могло случиться так, что во время применения загиба руки за спину пострадавшая сама могла дернуться, в следствии чего и получила травму.

Все произошло в 37-м отделе полиции вечером 31 января. Существует версия, что перепалка между сотрудницей и другими участниками конфликта началась еще на улице и после перешла в помещение, где и был заснят момент грубого столкновения. В результате конфликт, который начался с грубых словесных выражений экипажа ДПС и оперуполномоченной уголовного розыска закончился ее переломом руки.

На записи видеорегистратора видно, что пострадавшая Алена Юдина не хотела показывать служебное удостоверение на требование сотрудника ГИБДД. При этом дежурная отдела одновременно с этим подтвердила, что девушка является сотрудником полиции. Инспектора Колесникова такой расклад событий не утроил, поэтому он продолжал настаивать на том, чтобы девушка показала документы. Кроме того, поступало информация о том, что у оперуполномоченной было оружие, что дополняло необходимость в предъявлении удостоверения. Юдина потеряла самообладание и бросилась на инспектора, а Колесников в свою очередь ответил ей приемом и повредил руку.

Следствие отмечает, что сотрудник ГИБДД в ходе конфликта намеренно толкнул девушку руками в грудь, после чего повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В тоже время группа «Дорожный инспектор» отмечает, что инициатором конфликта могла стать сама пострадавшая.

По факту драки в отделении полиции Василеостровского района провели проверку, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Все три участника конфликта были уволены, потому что их действия несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Колесников, подравшийся с оперуполномоченной Юдиной в отделе полиции и сломавший ей руку, считает, что действовал согласно закону.

Александр Колесников василеостровский суд инспектор гибдд новости СПб оперуполномоченная


 

Новости партнеров
Президент Молдавии попросила
Президент Молдавии попросила "Газпром" не следить за "Молдовагазом"
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Окровавленный узбекистанец сбежал из квартиры с восьмью мигрантами на Будапештской
Окровавленный узбекистанец сбежал из квартиры с восьмью мигрантами на Будапештской
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инспектора ГИБДД, скрутившего оперативницу, на букве закона отправили под ...
Более тысячи студентов в сфере медицины пришли на помощь петербургским ...
Ленинградский зоопарк раскрыл тайну секретного новорожденного ленивца
Полиция передала фрагменты горельефа «Мефистофель» в ВООПИиК
Стала известна судьба многомиллионного наследства актера Виктора Мережко
Жителей России предостерегли об «обнулении» сбережений на картах ...
Эксперты выяснили, что большая часть россиян не следит за курсом рубля
Пиковый рост цен на продукты в России главным образом связан с подорожанием ...