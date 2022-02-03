Инспектора ГИБДД, скрутившего оперативницу, на букве закона отправили под арест до апреля

В четверг, 3 февраля, суд избрал наказание для сотрудника ГИБДД, сломавшему руку сотруднице уголовного розыска. Александр Колесников отправляется под домашний арест до апреля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга Сотруднику ГИБДД Колесникову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Василеостровский районный суд Северной столицы принял решение и заключил обвиняемого под арест вплоть до середины весны. При этом свою вину Колесников не признает. «Фонтанка» поделилась кадрами, где видно, что обвиняемый пришел в суд с вещами. Видимо, он, действительно, заранее готовился к реальному аресту несмотря на уверенность в правоте своих действий. Заседание суда было закрытым для прессы и слушателей, журналистам позволили вернуться на оглашение решения суда.

Еще раньше в паблике «Дорожный инспектор» было опубликовано аудиообращение, где он завил, что считает свои действия правомерными и обоснованными в соответствии с законом «О полиции». Также Колесников заявил, что сожалеет о произошедшем инциденте. По его мнению, плохо, что девушка пострадала. Он отметил, что могло случиться так, что во время применения загиба руки за спину пострадавшая сама могла дернуться, в следствии чего и получила травму.

Все произошло в 37-м отделе полиции вечером 31 января. Существует версия, что перепалка между сотрудницей и другими участниками конфликта началась еще на улице и после перешла в помещение, где и был заснят момент грубого столкновения. В результате конфликт, который начался с грубых словесных выражений экипажа ДПС и оперуполномоченной уголовного розыска закончился ее переломом руки.

На записи видеорегистратора видно, что пострадавшая Алена Юдина не хотела показывать служебное удостоверение на требование сотрудника ГИБДД. При этом дежурная отдела одновременно с этим подтвердила, что девушка является сотрудником полиции. Инспектора Колесникова такой расклад событий не утроил, поэтому он продолжал настаивать на том, чтобы девушка показала документы. Кроме того, поступало информация о том, что у оперуполномоченной было оружие, что дополняло необходимость в предъявлении удостоверения. Юдина потеряла самообладание и бросилась на инспектора, а Колесников в свою очередь ответил ей приемом и повредил руку.

Следствие отмечает, что сотрудник ГИБДД в ходе конфликта намеренно толкнул девушку руками в грудь, после чего повалил на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В тоже время группа «Дорожный инспектор» отмечает, что инициатором конфликта могла стать сама пострадавшая.

По факту драки в отделении полиции Василеостровского района провели проверку, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Все три участника конфликта были уволены, потому что их действия несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Колесников, подравшийся с оперуполномоченной Юдиной в отделе полиции и сломавший ей руку, считает, что действовал согласно закону.