Путин: в России могут снять ограничения для контактировавших с ковидными больными

Путин: в России могут снять ограничения для контактировавших с ковидными больными
В России могут снять ограничения для контактировавших с ковидными больными. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин предположил, что в России могут быть сняты ограничения для тех граждан, кто контактировал с людьми, заразившимися коронавирусом.

По мнению президента в скором времени стоит ожидать снятия ограничений для лиц, входивших в контакт с зараженными. Об этом Путин сообщил на встрече с членами «Деловой России», стало известно по трансляции телеканала «Россия 24».

Возможные отмененные ограничения связаны с особенностями течения болезни при омикрон-штамме.

«Общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», — заключил Путин.

По словам президента, подобная мера может дать людям возможность спокойно продолжать свою трудовую деятельность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 4 февраля у петербуржцев появится возможность закрыть больничный лист дистанционно.

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