С 4 февраля россияне с детьми до полутора лет смогут получить около 7 тысяч

С 4 февраля россияне с детьми до полутора лет смогут получить около 7 тысяч. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 4 февраля россияне с детьми до полутора лет смогут получить около 7 тысяч. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Около 7 тысяч рублей перечислят россиянам на содержание ребенка в возрасте до полутора лет. Такие выплаты доступны гражданам, которые владеют картой «Мир».

В Фонде социального страхования отметили, что пособия на детей в возрасте до полутора лет за январь будут поступать россиянам уже в скором времени. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что выплату от ФСС смогут получить только работающие жители России, так как средства перечисляются в зависимости от размера заработка. При этом за январь граждане получат выплаты в прежнем размере, так как индексация произошла с 1 февраля.

Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка. На настоящий момент минимальная граница — 7 083 рубля, с февраля эта цифра увеличится до 7 678 рублей. Максимально трудоустроенные граждане могут получить по 31 тысяче рублей в месяц.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ПФР опубликовал у себя на сайте информацию о том, что с 3 февраля начинаются выплаты повышенных пенсий.