945 юных петербуржцев вакцинировались от коронавируса

945 юных петербуржцев вакцинировались от коронавируса
В Петербурге почти тысяча детей вакцинировались от ковида. Фото: Pixabay.com

Такое количество молодых горожан сделало первый укол от новой коронавирусной инфекции.

Об том, что в Северной столице с начала прививочной компании среди детей успели привить почти тысячу человек, в четверг, 3 февраля, заявили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

«В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 945 детей», — говорится в сообщении .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили, что дети начали массово заболевать коронавирусом. У малышей, как симптом, могут появиться «ковидные пальцы». По словам специалиста, в тяжелой форме заболевание протекает у детей до года.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что врач Оксана Романова рассказала о необычном симптоме, который появляется у детей, зараженных омикрон-штаммом коронавируса.

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