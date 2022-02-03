В акции «Подвези врача» приняли участие 100 автомобилистов Петербурга

За январь 2022 года в Санкт-Петербурге 100 добровольцев приняли участие в акции «Подвези врача», которая была создана в рамках борьбы с коронавирусом.

Автомобилисты Петербурга в составе 100 человек помогали врачам добраться до домов пациентов за первый месяц текущего года. Об этом рассказала координатор акции Ольга Александрова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Раньше был создан специальный сайт, где появилась возможность проще получать заявки на выезды от поликлиник. Для того, чтобы поучаствовать в программе, было необходимо указать в анкете номер телефона. После этого с добровольцем связываются и просят предоставить водительские права.

Отмечается, что человек, который хочет оказать помощь, может самостоятельно выбрать время работы, однако многие из волонтеров задерживались допоздна.

На настоящий момент неизвестно, сколько еще человек понадобится для помощи врачам. Координатор акции надеется, что в скором времени волна заболеваемости пойдет на спад.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 4 февраля у жителей Петербурга появится возможность закрыть больничный лист в удаленном формате.