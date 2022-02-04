Пожарные час тушили полыхающую «трешку» в доме на улице Седова

В Невском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в пятницу, 4 февраля, по адресу: улица Седова, дом №40. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:47. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на кухне и в коридоре квартире площадью 70 квадратных метров обгорела обстановка на площади 30 «квадратов».

В 05:43 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина пострадал во время квартирного пожара на Софийской улице. Его госпитализировали в медицинское учреждение. К тушению огня привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.