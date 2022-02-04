Пожарные час тушили полыхающую «трешку» в доме на улице Седова

Пожарные час тушили полыхающую &#171;трешку&#187; в доме на улице Седова
Пожар случился в доме на улице Седова. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Невском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил трехкомнатную квартиру.

Возгорание случилось в пятницу, 4 февраля, по адресу: улица Седова, дом №40. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:47. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на кухне и в коридоре квартире площадью 70 квадратных метров обгорела обстановка на площади 30 «квадратов».

В 05:43 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 18 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина пострадал во время квартирного пожара на Софийской улице. Его госпитализировали в медицинское учреждение. К тушению огня привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожарные час тушили полыхающую «трешку» в доме на улице Седова
Врач предупредила об опасности «омикрона» для переболевших COVID
В Минфине объяснили, как самим рассчитать сумму новой пенсии
Пассажиропоток петербургского метрополитена упал на 25% из-за коронавируса
Этот вид наушников вызывает воспаление в ушах
В Забайкалье разодранному алабаем малышу наложили 48 швов
В Пулково ночью в пятницу нет задержанных рейсов
Экс-сотрудника ГИБДД, избившего девушку-оперативника, отправили под ...