Петербуржцы пережили самую холодную ночь с 12 января: почти -20 градусов

Петербуржцы пережили самую холодную ночь с 12 января: почти -20 градусов
Заснеженный Петербург становится все холоднее. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жители Северной столицы пережили самую холодную ночь с середины января. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Об этом синоптик рассказал утром в пятницу, 4 февраля, в своем Facebook. По его словам, температура опустилась до показателей 12 января.

«Минимальная температура воздуха пустилась до -19,2°», — отметил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу жителей Северной столицы ожидает облачная погода, не обойдется без осадков. В дневное время умеренный ветер будет дуть с востока, северо-востока. Столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться. На дорогах ожидается сложная обстановка. Пешеходам и автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность, увеличивается вероятность ДТП.

михаил леус новости СПб погода


 

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