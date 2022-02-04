Петербуржец выплатил алиментный долг в полмиллиона ради командировки

Петербуржец выплатил алиментный долг в полмиллиона ради командировки
Судебные приставы напомнили петербуржцу о задолженности. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Житель Северной столицы погасил алиментную задолженность ради командировки в Финляндию. Он задолжал несовршеннолетнему ребенку более полумиллиона рублей.

Исполнительное производство возбудили в отношении 36-летнего мужчины, который длительное время не выплачивал деньги на несовершеннолетнего ребенка. Задолженность составила 541 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу, добровольно выплачивать долг мужчина не хотел, поэтому приставы арестовали его счета и вынесли запрет регистрационных действий в отношении его авто.

Однако долг петербуржец погасил только после того, когда узнал, что его командировка за границу находится под угрозой. Исполнить родительский долг и выплатить 40 тыс. исполнительного сбора его вынудила мера по временному ограничению права на выезд за пределы РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец лишился 1,6 млн рублей с валютного счета из-за долга по алиментам.

алименты новости СПб Федеральная служба судебных приставов


 

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