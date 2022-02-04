Прогнозы экспертов: рублю пророчат обвал

3 февраля рубль закрыл торги на Московской бирже в нисходящем тренде. Несколько дней укрепления не помоги, российская национальная валюта просела по отношению к доллару и евро.

За 3 февраля доллар прибавил 30 копеек, его курс составил 76,34 рубля. Евро прибавил еще больше — 1 рубль и 15 копеек. Европейская валюта торгуется на уровне 87,15 рубля за один евро.

Ухудшение позиций рубля эксперты связывают с общим пессимизмом на мировых биржах. После негативных и очень осторожных отчетов крупнейших американских компаний, например, Meta и PayPal. Данные о занятости тоже не способствуют улучшению настроений на биржах.

Сообщение Министерства финансов России о том, что в ближайший месяц планируется закупить золота и валюты до 634,7 миллиарда рублей в рамках бюджетного правила, сильно ударило по российской валюте.

Такие объемы закупок России составят примерно 10% от всего объема доллара и евро на мировых биржах. В таких условиях крупные инвесторы, вероятнее всего, откажутся от российского рубля, что негативно скажется на курсе. Не стоит сбрасывать со счетов спекулятивные сделки, которые сильно влияют на соотношения валют.

Напряженность в геополитических отношениях и непонятная ситуация между Россией и странами Запада тоже не способствует стабильности. Инвесторы выжидают, чем разрешится ситуация, и только после этого предпринимают какие-либо действия. Эксперт Андрей Кочетков уверен, что постоянные разговоры о санкциях против России ухудшают общий фон. Без постоянных угроз Запада рубль был бы крепче на 15-20%.

Представитель «Альфа-Капитала» Андрей Силаев, напротив, отмечает положительные сдвиги. Возобновление аукционов по размещению ОФЗ российским Министерством финансов ясно показало мировым инвесторам, что геополитическая ситуация стабилизируется и риски снижаются. По мнению Силаева, курс доллар/рубль будет в пределах 76,4-77,5, а евро в коридоре 86-88 рублей.

Экономист инвестиционного банка BCS Global Markets Наталья Лаврова озвучила прогнозы инвестбанка. При худшем раскладе рубль может обвалиться до отметки 103 рубля за один доллар. Даже если санкции в отношении России будут мягкими и затронут только отдельные компании, курс доллар-рубль все равно даст просадку до 81. Подорожание на 15% и курс в 88 рублей прогнозируется при введении санкций против банковского сектора России.

При худшем раскладе, если ограничительные меры затронут «Северный поток-2», госкорпорации, а Россию отключат от системы SWIFT, падение рубля будет сильным и превысит отметку в 100 рублей за доллар.