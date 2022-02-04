Россияне с картами Сбербанка смогут следить за деньгами родственников

Владельцам банковских карт Сбербанка подготовили уникальную услугу «Совместные уведомления». Новая функция в онлайн-банке позволит следить за деньгами своих близких.

В пресс-службе Сбербанка рассказали, что у клиентов появится новый способ отслеживания передвижения денег по счетам своих близких людей. Если подключить нужные уведомления, то гражданин сможет узнать о списанных средствах со счета другого человека.

С помощью новой функции родитель сможет контролировать операции по карте ребенка, а дети смогут следить за тем, куда переводят деньги их пожилые родители. Кроме того, это поможет выявить неконтролируемые операции по счетам родных.

Подключить услугу «Совместные уведомления» можно в приложении «Сбербанк Онлайн». Стоимость новой услуги составит 60 рублей с одного человека. У второго человека тоже должна быть карта Сбербанка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что деньги выдадут только в Сбербанке: кому 31 января начислят выплаты от ПФР.