По 10 000 рублей в феврале: кто получит деньги от ПФР

Названы четыре категории граждан в РФ, которые получат единоразовую выплату от Пенсионного фонда в феврале. После подачи заявления будет начислено до 10 000 рублей.

Как сообщает PRIMPRESS, претендовать на такую выплату могут те, кто попал под политические или другие репрессии еще со времен 1917 года. К этой категории относятся те, кого посадили посадили в тюрьму, отправили на принудительное психиатрическое лечение и другие граждане.

Во вторую категорию входят люди, которые были репрессированы в годы СССР, но на территории бывших советских республик.

Деньги также смогут получить жертвы репрессий, которые были реабилитированы с помощью особого закона. Четвертая категория — наследники таких граждан, они теперь тоже могут рассчитывать на выплату.

Размер выплаты будет зависеть от того, как именно был репрессирован человек, поскольку у него могли просто отобрать имущество, либо отправить на лечение. Максимальная сумма выплаты составит 10 000 рублей.

Для получения выплаты в феврале нужно обратиться в ПФР с документами, подтверждающие статус человека, и написать заявление.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам готовят новую выплату: от ПФР будет поступать по 13 000 рублей.