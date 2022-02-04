Инфекционист назвал симптомы омикрона, требующие срочного обращения к врачу

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какие симптомы омикрона должны насторожить заболевших и стать поводом для обращения к врачу.

Медик заявил в беседе с «Лентой.ру», что к настораживающим симптомам омикрон-штамма относятся стойкая лихорадка, пониженное насыщение кислородом и одышка.

По словам врача, за два пандемийных года стало понятно, что безусловного вызова врача требуют два проявления коронавируса — лихорадка, которая держится более трех дней, и снижения насыщения кислородом. А если появилась одышка — это срочный повод добиваться врача.

Андрей Поздняков отметил, что измерять уровень кислорода нужно с помощью пульсоксиметра, но есть способ оценить его визуально: по одышке в состоянии покоя и нехватке воздуха.

Врач добавил, что люди омикроном болеют в более легкой форме из-за того, что он появился во время, когда люди уже вакцинируются, и заражаются им либо привитые, либо уже переболевшие. У людей без иммунитета к ковиду омикрон протекает как уханьский штамм — с температурой и одышкой.

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