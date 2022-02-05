Владельцу сети «Рив Гош» Мейеру продлили арест по делу о хищении 2,5 млрд рублей

Владельцу сети &#171;Рив Гош&#187; Мейеру продлили арест по делу о хищении 2,5 млрд рублей
Август Мейер. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Московский районный суд продлил меру пресечения в виде ареста владельцу сети «Рив Гош» и экс-совладельцу «Юлмарт» Августу Мейеру и домашний арест его жене Инне Мейер по делу о мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Они будут находиться под арестом до 1 марта, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Супруги просили о смягчении мер: о домашнем аресте или залоге в 25 млн рублей, в также о залоге или запрете определенных действий.

Напомним, Август и его супруга Инна Мейер были задержаны в декабре 2021 года в рамках уголовного дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Предпринимателю вменяют два эпизода мошенничества на 1,43 млрд и 1 млрд рублей, он заключен под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге арестовал имущество жены владельца «Рив Гош».

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