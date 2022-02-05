Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл

Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл
Пробки составили 1 балл. Фото: скриншот карты "Яндекс.Пробки"

На дорогах Петербурга утром в субботу, 5 февраля, наблюдаются пробки в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», дорожная ситуация в Северной столице останется неизменной как минимум до 14 часов — к этому моменту пробки вырастут до 3 баллов. Сейчас небольшие пробки собрались на въезде к аэропорту «Пулково».

В «желтый» окрашивается частично Садовая улица, Вознесенский проспект, Большая Пушкарская улица. Средний проспект Васильевского острова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на набережной Карповки до середины лета ограничат движение транспорта. Вплоть до 14 июля следующего года рабочие будут поэтапно закрывать движение по участку набережной от улицы Всеволода Вишневского до Петропавловской улицы.

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