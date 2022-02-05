В Комздраве прокомментировали объявление о перенаправлении пациентов с COVID-19 на автобусах

В Комздраве прокомментировали объявление о перенаправлении пациентов с COVID-19 на автобусах. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Комздраве прокомментировали объявление о перенаправлении пациентов с COVID-19 на автобусах. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Объявление на поликлинике №4 получило большую огласку в сети. В Комздраве решили прокомментировать решение медицинского учреждения перенаправить потенциально больных пациентов на осмотр в другое отделение на общественном транспорте.

По мнению ведомства, объявление на здании поликлиники №4 было ошибкой. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Это было ошибочное объявление, которое тут же сняли. Еще вчера утром», — отметили в ведомстве.