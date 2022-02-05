В Комздраве прокомментировали объявление о перенаправлении пациентов с COVID-19 на автобусах

В Комздраве прокомментировали объявление о перенаправлении пациентов с COVID-19 на автобусах
В Комздраве прокомментировали объявление о перенаправлении пациентов с COVID-19 на автобусах. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Объявление на поликлинике №4 получило большую огласку в сети. В Комздраве решили прокомментировать решение медицинского учреждения перенаправить потенциально больных пациентов на осмотр в другое отделение на общественном транспорте.

По мнению ведомства, объявление на здании поликлиники №4 было ошибкой. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Это было ошибочное объявление, которое тут же сняли. Еще вчера утром», — отметили в ведомстве.

комздрав коронавирус новости СПб поликлиники транспорт


 

Новости партнеров
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Зэки не станут убирать снег за подчиненных Беглова
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Комздраве прокомментировали объявление о перенаправлении пациентов с ...
В США неизвестный устроил стрельбу в институте
«От него никто не ожидал»: на проспекте Славы виновником пожара ...
В Ленобласти еще 1 869 человек заразились коронавирусом
Первая медаль России на зимней Олимпиаде в Пекине досталась лыжнице Наталье ...
В Петербурге зафиксировано 21 780 новых случаев коронавируса
В России на 15-25% вырастут цены на одежду и обувь
Эксперт назвала несколько главных вещей в жизни, помогающих снизить риск ...