Объявление на поликлинике №4 получило большую огласку в сети. В Комздраве решили прокомментировать решение медицинского учреждения перенаправить потенциально больных пациентов на осмотр в другое отделение на общественном транспорте.
По мнению ведомства, объявление на здании поликлиники №4 было ошибкой. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
«Это было ошибочное объявление, которое тут же сняли. Еще вчера утром», — отметили в ведомстве.
До этого на дверях медучреждения, действительно, висело объявление с информацией, где говорилось, что заболевшие горожане могут добраться в медучреждение на Большом проспекте Васильевского острова, 59, на троллейбусах и автобусе.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комздрав настоятельно рекомендовал заболевшим гражданам не использовать общественный транспорт для передвижения между домом и поликлиникой.