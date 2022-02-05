Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2022

Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2022. Фото: Twitter/"Olympic Russia"

Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2022. Фото: Twitter/"Olympic Russia"

Вторую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине принесли биатлонисты, занявшие третье место в смешанной эстафете.

Команда российских биатлонистов забрала бронзу, пройдя дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. При этом было использовано 13 дополнительных патронов и один заход на штрафной круг. О победе российских спортсменов сообщается в Twitter Olympic Russia.

В составе команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу забрала сборная Норвегии, которая преодолела дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды и использовала 13 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Она зашла на три штрафных круга. Второе место закрепилось за сборной Франции.

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