Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2022

Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2022
Российские биатлонисты взяли бронзу в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2022. Фото: Twitter/"Olympic Russia"

Вторую медаль на Олимпийских играх 2022 года в Пекине принесли биатлонисты, занявшие третье место в смешанной эстафете.

Команда российских биатлонистов забрала бронзу, пройдя дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. При этом было использовано 13 дополнительных патронов и один заход на штрафной круг. О победе российских спортсменов сообщается в Twitter Olympic Russia.

В составе команды выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Победу забрала сборная Норвегии, которая преодолела дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды и использовала 13 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Она зашла на три штрафных круга. Второе место закрепилось за сборной Франции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лыжница Наталья Непряева завоевала первую медаль России на зимней Олимпиаде в столице Китая. Она получила серебро в скиатлоне.

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