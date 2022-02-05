«Перчатки больше не помогут»: одно из средств защиты против коронавируса в России отменено

Одно из средств индивидуальной защиты против коронавируса в России отменено. Фото: pixabay

Одно из средств индивидуальной защиты против коронавируса в России отменено. Фото: pixabay

Носить медицинские перчатки в качестве защиты больше не нужно. Это средство защиты исключили из противоэпидемических мер для борьбы с распространением COVID-19.

В постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой указано, что перчатки больше не являются обязательной мерой защиты. Документ, подтверждающий это есть на официальном портале правовой информации.

При этом, согласно постановлению, для разрыва цепочки передачи инфекции сохраняется необходимость мыть руки, использовать антисептики и медицинские маски, а также соблюдать дистанцию между друг друг другом от 1,5 до 2 метров.

Не отменяется и дезинфекция в заведениях общественного питания, на объектах торговли, в транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что контактировавшим с зараженными коронавирусом не нужна самоизоляция даже в течение 7 дней, по новому постановлению Роспотребнадзору.