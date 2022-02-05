КХЛ отменила оставшиеся матчи регулярного чемпионата

КХЛ отменила оставшиеся матчи регулярного чемпионата
Решение обсуловлено в том числе ростом числа случаев заражения коронавирусом в командах лиги. Фото: Официальный сайт СКА

В Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) приняли решение об отмене оставшихся матчей регулярного чемпионата, а начать плей-офф 1 марта.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте лиги в субботу, 5 февраля. Как объяснил президент КХЛ Алексей Морозов, данное решение связано в том числе с ростом числа случаев заражения коронавирусом в командах лиги.

Проведение плей-оффа розыгрыша Кубка Гагарина остается без изменений. Шестнадцать команд, которые пройдут туда, будут определять по проценту побед. Это связано с тем, что команды провели разное количество матчей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первая медаль России на зимней Олимпиаде в Пекине досталась лыжнице Наталье Непряевой. Российская лыжница получила серебро в скиатлоне. Первой чемпионкой Олимпиады стала норвежка Тереза Йохауг.

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