Пережившую годы блокады пальму срубили в Ботаническом саду

Пережившую годы блокады пальму срубили в Ботаническом саду
В Ботаническом саду спилили пальму. Фото: скриншот Instagram

В Ботаническом саду спилили одно из старейших растений — пальму, высаженную в 1937 году и пережившую блокаду.

Растение пришлось удалить, так как ее высота создает угрозу конструкции оранжереи. Как рассказали на странице учреждения в Instagram, прощание с растением далось непросто.

«К сожалению, она создает угрозу конструкции Большой пальмовой оранжереи», — написали в социальной сети.

Пальму, достигшую 22 метров, пришлось убрать, поскольку дальше ей расти нельзя, а обрезать дерево не получится — в этом нет смысла, поскольку пальмы не ветвятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце января из-под снега в Ботаническом саду Северной столице показалось маленькое желтое чудо природы, — весенники зимние, или Eranthis. Желтые цветы буквально пробили снежный покров. Цветы расцвели 21 января из-за пришедшей оттепели

ботанический сад новости СПб


 

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Пережившую годы блокады пальму срубили в Ботаническом саду
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