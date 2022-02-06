В Ленобласти коронавирусом заразилось еще более двух тысяч человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 2 097 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 127 155 случаев ковида. При этом выздоровели 105 147 пациентов, в том числе 412 за последние сутки. Кроме того, стало известно о семи летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 193.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй стала Москва, где коронавирус подхватили еще 18 856 человек. Третье место у Подмосковья — 10 443 новых ковид-пациентов.

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