В России за сутки выявили более 180 тысяч случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 180 071 человека.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 12 810 118.

За вчерашний день жертвами коронавируса стал 661 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 335 414 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 59 583 человека. Общее количество выздоровлений достигло 10 569 271.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй стала Москва, где коронавирус подхватили еще 18 856 человек. Третье место у Подмосковья — 10 443 новых ковид-пациентов.

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