Свекольный сок признан отличным средством для борьбы с повышенным кровяным давлением

Свекольный сок признан отличным средством для борьбы с повышенным кровяным давлением
Свекольный сок признан отличным средством для борьбы с повышенным кровяным давлением. Фото: Pixabay

Не всегда люди замечают, когда кровяное давление становится выше нормы, при этом такое состояние является очень опасным. По мнению экспертов, справиться с этой проблемой может помочь свекольный сок.

Кровяное давление считается повышенным, когда его показатели превышают значение 140 на 90. В случае, если у человека с давление выше 120 на 80, то тут можно говорить о предрасположенности к гипертонии. Но ученые нашли частичное решение этой проблемы с помощью обычного полезного средства: свекольного сока. Об этом пишет Express.

По результатам проведенного эксперимента выяснилось, что у пациентов с повышенным давлением начали наблюдаться улучшения спустя сутки после начала эксперимента. Добровольцам предлагалось пить свекольный сок на протяжении четырех недель. Как удалось выяснить, эндотелиальная функция сосудов благодаря нитратам улучшилась на 20%, а артериальная жесткость уменьшилась.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые раскрыли секрет напитка, который может снизить сахар и холестерин, сели употреблять его в нужной дозировке. Им стал кофе.

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