Эксперт предостерегла, что грипп может вызвать развитие воспаления легких

Эксперт предостерегла, что грипп может вызвать развитие воспаления легких
Эксперт предостерегла, что грипп может вызвать развитие воспаления легких. Фото: pixabay

Врач Шанхайского центра Минханг по контролю и профилактике заболеваний Ван Си предупредила: существует большая вероятность того, что в след за гриппом у человека может последовать воспаление легких.

Больше всего перед пневмонией во время заражения гриппом уязвимы пожилые люди. У таких пациентов чаще всего ослаблена иммунная система. Из-за этого они подвержены инфекциям и простудам, а особенно в холодное время года. Эксперт рассказала, что воспаление легких находится на 3 месте среди тяжелых заболеваний нижних дыхательных путей. Об этом пишет NVL.

Врач отметила, что пневмония может быть вызвана вирусами, пневмококками и микоплазмами. Бактериальную пневмонию можно узнать по кашлю, болевым ощущениям в груди, одышке и лихорадке. В случае заболевания может развиться дыхательная недостаточность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что инфекционист рассказал жителям России о местах, где больше всего распространяется коронавирусная инфекция.

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