Инфекционист назвал главные места распространения COVID-19

Инфекционист назвал главные места распространения COVID-19
Как правило, заражаются чаще всего в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал россиянам о местах, где больше всего распространяется коронавирусная инфекция.

По словам врача, которые приводит «Лента.ру», основными местами распространения COVID-19 являются семья и общественный транспорт.

Внутри семьи вирус быстро передается из-за близкого контактирования. Однако, чтобы инфекция попала в семью, ее нужно откуда-то принести. Как правило, заражаются чаще всего в общественном транспорте.

«Это и железнодорожные вокзалы, и аэропорты, особенно в накопителях часто и много людей заражается, потому что там тесно, как правило, все без маски», — отметил инфекционист.

Малышев также добавил, что поездки в такси не так опасны в плане заражения коронавирусом. Чтобы снизить риск инфицирования, водитель и пассажир должны сидеть в масках и наискосок друг от друга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт приговорил коронавирус к долгому пребыванию в человеческой популяции.

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