Представитель Кремля объяснил, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали друг другу руки при встрече

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kremlin.ru
Представитель Кремля объяснил, почему Путин и Си Цзиньпин не пожали друг другу руки при встрече. Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились 4 февраля в преддверии открытия Олимпийских игр в Пекине, но при этом не обменялись рукопожатием, — стало известно почему.

Глава протокола президента Владислав Китаев объяснил, что отсутствие рукопожатия обусловлено антикоронавирусными мерами, этот жест никак не относится к политике. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — отметил Китаев.

Также глава протокола президента рассказал, что такая практика в годы пандемии встречается часто. Например, во время визита бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель такая же просьба не пожимать ей руку поступала и от ее представителя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что отношения Российской Федерации и Китая стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее.

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