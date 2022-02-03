Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентный уровень партнерства

Путин заявил, что Москва и Пекин, вопреки сложностям из-за эпидобстановки, пытаются активно расширять сотрудничество в сфере экономики. Фото: kremlin.ru

Путин заявил, что Москва и Пекин, вопреки сложностям из-за эпидобстановки, пытаются активно расширять сотрудничество в сфере экономики. Фото: kremlin.ru

Отношения России и Китая стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в преддверии своего визита в КНР написал статью для китайского информационного агентства «Синьхуа», в которой отметил, что страны создали условия, необходимые для дальнейшего развитие отношений

Как сообщили на официальном сайте Кремля, Путин подчеркнул, что основные принципы и ориентиры совместной работы России и Китая определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цены на продукты по всему миру выросли из-за того, что Китай скупил почти половину всех запасов продовольствия, отмечают эксперты. Так, Китай обладает почти 70% запасов маиса, 60% риса, более 50% пшеницы и более 30% соевых бобов.