Минсельхоз США: Китай скупил почти половину мировых запасов продовольствия

Цены на продукты по всему миру выросли из-за того, что Китай скупил почти половину всех запасов продовольствия, отмечают эксперты.

Эксперты предполагают, что такая политика Китая связана со страховкой от торговой войны, и от продолжения пандемии COVID-10, от неурожая, а также от последствий энергетического кризиса. Об этом сообщают «Известия».

Рост цен в таким случае объясняется повышением стоимости продовольственных товаров на международном рынке, а также увеличением транспортных расходов, которые увеличились в три раза. Заявил научный сотрудник University of Warwick Алистер Смит.

В Министерстве сельского хозяйства США подсчитали, что Китай обладает почти 70% запасов маиса, 60% риса, более 50% пшеницы и более 30% соевых бобов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россиянам рассказали, в январе 2022 года подорожает кофе. Его запасы советуют пополнить уже сейчас.