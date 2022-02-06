До компьютерной томографии заболевших COVID-19 петербуржцев будут довозить на такси

До компьютерной томографии заболевших COVID-19 петербуржцев будут довозить на такси. Фото: pixabay

До компьютерной томографии заболевших COVID-19 петербуржцев будут довозить на такси. Фото: pixabay

Жителей Петербурга с коронавирусом будут доставлять на проведение рентгеновской компьютерной томографии на такси.

В Северной столице заключили контракты на перевозку пациентов с установленным диагнозом COVID-19 или с подозрением на него. Горожан будут доставлять до места проведения КТ на такси. Об этом сообщает пресс-служба Комздрава.

Компьютерная томография назначается по направлению врача. Заказать перевозку можно по телефону 8 (812) 328-00-00 или по электронной почте.

На сегодняшний день в городе задействовано 9 КТ-центров. Там работают 10 аппаратов компьютерной томографии. Время ожидания исследования с момента назначения врача составляет 24-48 часов. В среднем доля выявленных в городе пневмоний составляет 40% на настоящий момент. Отмечается, что в октябре-ноябре 2021 года этот показатель составлял от 63 до 65%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что через какое-то время коронавирусная инфекция уйдет из человеческой популяции, но не полностью, рассказал эксперт.