Финансист назвал способ выгодной покупки валюты в России

По мнению эксперта, лучше покупать валюту через биржу, потому что курс на ней сильно отличается в сторону покупателя. Это происходит из-за отсутствия банковской комиссии и наценки.

При этом самым простым способом для получения доступа к бирже является открытие брокерского счета и совершение операций через него. Об этом рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский агентству «Прайм».

С помощью брокерского счета покупка валюты будет производиться прямо через рынок, а не через банк, забирающий вознаграждение за операцию. В связи с этим курс станет выгоднее, как минимум на 1%, а в случае покупки больших объемов разница станет еще более ощутимой, отметил Кричевский.

«Главное — не перепутать обычный брокерский счет с ИИС, потому что при снятии денег с ИИС придется закрывать счет», — предупредил эксперт.

Также отмечается, что есть кое-что, что может воспрепятствовать снятию наличных, например, необходимость в открытии валютного счета для перевода с брокерского счета денег в единицах, отличных от рублей.

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