В составе российской команды по фигурному катанию на турнире 7 февраля не будет замен

В составе российской команды по фигурному катанию на турнире 7 февраля не будет замен. Фото: скриншот Instagram

В составе российской команды по фигурному катанию на турнире 7 февраля не будет замен. Фото: скриншот Instagram

Стал известен состав российской команды по фигурному катанию на турнире, который продолжится 7 февраля. Ни одной замены участников произведено не было.

Федерация фигурного катания на коньках России озвучила состав. Отмечается, что не было произведено ни одной из двух разрешенных замен после коротких программ. Об этом сообщает «Матч!».

За российскую команду выступят пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов , Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду и Камила Валиева в женском одиночном катании.

В первый день соревнований Кацалапов и Синицина, а также Мишина и Галлямов стали встали на вторую строчку. Камила Валиева одержала победу в короткой программе.

В командном турнире сборная России остается лидером, набрав 45 очков. Следующей расположилась сборная США, отставая на 3 балла.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что фигурист сборной России Марк Кондратюк занял второе место в произвольной программе у мужчин в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине.