Путин встретиться с Макроном в Кремле 7 февраля

Уже сегодня состоится встреча двух лидеров: президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона.
Деловая встреча произойдет в Москве, в Кремле, 7 февраля. Об этом пишет ТАСС.
Основной целью визита станет недопущение эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что Кремль надеется получить от президента Франции ответы на озабоченность РФ, связанную с гарантиями безопасности. По результатам встречи планируется устроить пресс-конференцию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от обязанностей посла России в Кабо-Верде. Поклонскую назначена на пост замглавы Россотрудничества.