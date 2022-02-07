Путин встретиться с Макроном в Кремле 7 февраля

Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретятся в Москве. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Эммануэль Макрон встретятся в Москве. Фото: kremlin.ru

Уже сегодня состоится встреча двух лидеров: президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона.

Деловая встреча произойдет в Москве, в Кремле, 7 февраля. Об этом пишет ТАСС.

Основной целью визита станет недопущение эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что Кремль надеется получить от президента Франции ответы на озабоченность РФ, связанную с гарантиями безопасности. По результатам встречи планируется устроить пресс-конференцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от обязанностей посла России в Кабо-Верде. Поклонскую назначена на пост замглавы Россотрудничества.