Раскрыто меню с российско-французского саммита

В Сети появился список блюд, которые подавали на российско-французском саммите президентам РФ Владимиру Путину и Франции Эммануэлю Макрону.

В частности, в меню вошли: моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом и уха из пяти щербет из имбиря, стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой. На десерт подавали грушевый тарт с ванильным мороженым, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин провёл переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа лидеров двух стран длилась более пяти часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об итогах встречи Путина и Макрона.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от обязанностей посла России в Кабо-Верде. Поклонскую назначена на пост замглавы Россотрудничества.