Роковая ночь случилась для автомобиля на Летчика Пилютова

Ночью с 7 на 8 февраля в Красносельском районе автомобиль марки «Volkswagen» и его владелец пережили не лучшие времена, — случился пожар.

Примерно около 02:42 в экстренны службы поступило сообщение о возгорании на улице Летчика Пилютова, недалеко от дома 40, корп.2. Информировалось, что инцидент произошел в автомобиле, и нужно срочно его устранить.

На место было отправлено 2 единицы техники МЧС и 8 человек личного состава.

По прибытию недалеко от указанного дома обнаружили автомобиль «Volkswagen», у которого в результате полностью обгорел моторный отсек. Пожар устранили очень быстро. В 02:53 возгорания уже как не бывало.

На настоящий момент сведения о пострадавших, кроме, разве что самого автомобиля, не поступали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар вечером 7 февраля. На Нефтяной дороге у дома 6А в автомобиле Mitsubishi сгорели сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по городу.