Спикер Госдумы Володин: закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступает в силу

Спикер Госдумы Володин: закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступает в силу
Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступает в силу, заявил Вячеслав Володин. Фото: Государственная дума

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов уже вступил в силу.

Володин отметил, что наказание в виде пожизненного заключения будет грозить тем, кто имел судимость за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Также это касается тех, кто совершил насильственные действия против двух и более детей. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что несмотря на вступление в силу закона, осталось много пробелов в законодательстве по этой проблеме, в связи с чем работу нужно продолжить.

Володин подчеркнул, что обратился в Генпрокуратуру России с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям уголовного кодекса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Запад игнорирует центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности, отметил президент России Владимир Путин.

Вячеслав Володин Госдума закон педофилия Россия


 

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