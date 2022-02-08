«Тишь да гладь»: на дорогах Петербурга утром 8 февраля спокойно и почти без пробок

На дорогах Петербурга утром 8 февраля спокойно и почти без пробок. Фото: "Яндекс.Пробки"

На дорогах Петербурга утром 8 февраля спокойно и почти без пробок. Фото: "Яндекс.Пробки"

Во вторник утром, 8 февраля, петербуржцы не стоят в пробках. Более того, на улицах Северной столицы почти не встречается аварий, а зеленый свет на карте является подавляющим.

По данным «Яндекс.Пробки» на 8 утра дорожная обстановка в городе оценивается всего в три балла. При этом несильно ситуация изменится и в час, когда люди потянутся на работу. В 9 утра загруженность поднимется до 4 баллов и продержится на таком уровне до 11 утра, после чего снова пойдет на спад и установится на уровне 3 баллов до 13 дня.

Редкие проблемные участки сегодня встречаются, например, у станции метро «Площадь восстания» по Невскому проспекту к «Маяковской», проблемный участок на Малоохтинском проспекте по направлению к мосту Александра Невского, небольшие трудности у станции метро «Гостиный двор», у станции метро «Дыбенко», на улице «Крыленко».

В Петербурге активно идут ремонтные работы. Например, на Литейном проспекте и станции метро «Достоевская».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что синоптики предупреждают жителей Петербурга в самом начале нового дня: в городе ожидается сильный туман, необходимо быть предельно внимательными на дорогах.